حكيمي يغيب عن جائزة الأفضل

خلت قائمة المرشحين لجائزة مارك فيفيان فويه 2026 لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم من اسم المغربي الدولي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان.

وظهرت الجائزة، التي تقدمها إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرانس 24» للمرة الأولى في 2009، وفاز بها المغربي مروان الشماخ مهاجم بوردو.

وحملت الجائزة اسم الكاميروني مارك فيفيان فويه، لاعب خط الوسط السابق، الذي توفي إثر سكتة قلبية خلال مواجهة جمعت بين منتخب بلاده وكولومبيا في نصف نهائي لأس القارات في 26 يونيو 2003 بمدنية ليون.

وغاب حكيمي، أفضل لاعب في إفريقيا، عن قائمة المرشحين الـ 11، على الرغم من تقديمه موسمًا جيدًا على غرار الموسم الماضي عندما تُوج بالجائزة، علمًا أنه غاب لمدة 75 يومًا ما بين نوفمبر ويناير، بسبب التواء في الكاحل.

ومن بين المرشحين، الذين ظهروا في القائمة، التي كُشف عنها مساء الخميس، كلٌّ من الجابوني بيير إيمريك أوباميانج «مرسيليا»، السنغالي لامين كامارا «موناكو»، والجزائري إيلان قبال «باريس إف سي»، وذلك قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة في 11 مايو المقبل.

ومن بين معايير الجائزة، التي حدّدتها إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرانس 24» يبرز شرط «التحلّي بسلوك مثالي داخل أرضية الميدان وخارجها».

وكان حكيمي أحيل إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فبراير 2023. وأبلغت الشابة البالغة آنذاك 24 عامًا مركز الشرطة في فال دو مارن بالواقعة من دون أن تتقدّم بشكوى.

وبعد بضعة أيام، وُجِّه الاتهام رسميًا إلى حكيمي، قبل أن يُتخذ لاحقًا قرار إحالته إلى محكمة الجنايات في مقاطعة أو-دو-سين، وذلك في موعد لم يُحدَّد بعد حتى الآن.