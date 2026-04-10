الإنتر يخسر القائد أمام كومو

يغيب النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن تشكيلة فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم أمام كومو في الدوري، الأحد، بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان أن الفحوصات الطبية التي أُجريت، الجمعة، لقائد الفريق كشفت عن إصابة خفيفة على مستوى عضلة الساق اليسرى، وسيتم تقييم الحالة ومتابعتها خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن هداف الإنتر ربما يعود لمواجهة كالياري الأسبوع المقبل، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة مشواره نحو اللقب إذ يتصدر حاليًا جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن نابولي، حامل اللقب، قبل نهاية الموسم بسبع جولات.

وكان مارتينيز، هدّاف الدوري بـ 16 هدفًا الموسم الجاري، غاب لستة أسابيع بين فبراير ومارس الماضيين بسبب إصابات عضلية. ولدى عودته الأسبوع الماضي، نجح في تسجيل ثنائية خلال الفوز على روما 5ـ2.

وفي ظل غيابه، عانى الإنتر من أيام صعبة في مارس، إذ خسر مرتين وتعادل مرة، ما قلص الفارق مع منافسيه.

وينتظر الإنتر مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام كومو رابع الترتيب، حيث يسعى لعدم منح مطارديه نابولي وميلان أي فرصة إضافية لتقليص الفارق.

ومن المرجح أن يعمد مدرب الإنتر، الروماني كريستيان كيفو إلى الزجّ بالفرنسي ماركوس تورام إلى جانب بيو إسبوزيتو لتعويض غياب مارتينيز.