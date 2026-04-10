قبل الهلال.. السد يخسر عبد السلام وجيليرمي

خسر فريق السد القطري الأول لكرة القدم، جهود اثنين من لاعبيه قبل مواجهة الهلال، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعبر حسابه في موقع «إكس، أعلن النادي عن تعرض أنس عبد السلام، وجيليرمي توريس، ثنائي الوسط، لإصابتين قويتين.

وأشار إلى إصابة جيليرمي في العضلة الخلفية، وخضوعه الخميس إلى عملية جراحية في لندن، العاصمة البريطانية، يؤدي بعدها برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، فيما تعتمد عودته إلى التدريبات على وتيرة تعافيه.

أمّا عبد السلام، فتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وينتظر الخضوع إلى جراحة لترميمه.

وأصيب جيليرمي في مواجهة الريان 4 أبريل، وبعده أنس خلال لقاء السيلية 8 من الشهر، وكلتا المباراتين كانتا ضمن بطولة الدوري القطري.

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال والسد لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في دور الثمانية من البطولة التي تحتضن مدينة جدة بقية مراحلها الإقصائية.