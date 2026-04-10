الاتحاد يدعو الجماهير إلى التدريبات

فتح نادي الاتحاد تدريبات فريقه الأول لكرة القدم للجماهير، السبت، حسبما أعلن، الجمعة، عبر حسابه في منصة «إكس».

ودعا النادي مشجعيه إلى حضور الحصة التدريبية التي تنطلق في الـ 05:00 مساءً على ملعبه.

ويؤدي الفريق الحصة تحضيرًا لمواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر الفريق الجدّاوي أربعًا من آخر 5 مباريات رسمية خاضها، ولم يفز سوى على الحزم بهدف واحد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتلقى 3 هزائم في الدوري أمام الأهلي والرياض ونيوم، كما ودّع كأس الملك من نصف النهائي على يد الخلود بركلات الترجيح.

وفي حال تخطيه الوحدة الإماراتي، سيواجه الاتحاد فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني لحساب ربع نهائي بطولة «النخبة» التي تستضيف مدينة جدة بقية مباريات أدوارها الإقصائية.