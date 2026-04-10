Sofascore: أهداف رونالدو في «العربية» معتمدة

أكد موقع «سوفاسكور» Sofascore للإحصاءات أن الأهداف الستة التي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 أضيفت إلى سجله المهني.

وأوضح الموقع في بيان الجمعة أن إحصاءات البطولة وأرقامها موجودة في قاعدة بياناته. مشيرًا إلى أن الرقم الإجمالي لأهداف رونالدو هو 967.

وأكد أنه سيظل يتابع نشاط رونالدو بدقة خلال سعيه لتسجيل رقم قياسي بوصوله إلى الهدف رقم 1000.

وكان النصر توج بالبطولة بعد تغلبه على غريمه وجاره الهلال 2ـ1 بعد التمديد في 12 مارس2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

وسجل رونالدو هدفي النصر بعد أن كان فريقه متأخرًا بهدف. وتوج الدولي البرتغالي بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله ستة أهداف في البطولة.