قناعات المايسترو وراء ابتعاد جاسم

أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ أن استبعاد العراقي علي جاسم، مهاجم فريق النجمة الأول لكرة القدم، من المباريات سببُه قناعاتٌ فنيةٌ من المدرب الإنجليزي نيستور إل مايسترو.

ويغيب جاسم عن قوائم المباريات منذ الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي. ويُفضِّل إل مايسترو إبعاده عن حسابات المشاركة ولو بديلًا، ولن يُعيدَه إلى خياراته إلا في حال تعرُّض عناصرَ هجوميةً أخرى، تحظى باقتناع الجهاز الفني، لإصاباتٍ تحرمها من الظهور مع الفريق.

ورجَّحت المصادر صرف النظر عن الاحتفاظ بالدولي العراقي بعد نهاية الموسم الجاري، خاصَّةً في ظلّ ضآلة فرص بقاء النجمة بين الكبار.

واستعار النادي القصيمي المهاجم، صاحب الـ 22 عامًا، من كومو الإيطالي، الصيف الماضي، بعد الصعود إلى «روشن».

ولعِب جاسم 21 من جولات الدوري، ومباراتين ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز 4 أهداف. لكنَّه خاض مباراةً وحيدةً منذ وصول إل مايسترو، 8 فبراير الماضي، لتولي المسؤولية الفنية خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا، الذي اعتمد كثيرًا على اللاعب وأقيل لسوء النتائج.

ويتذيَّل الفريق جدول الترتيب برصيد ثماني نقاطٍ من 27 جولةً، وتفصله 15 نقطةً عن المركز الـ 15، أول مراكز النجاة من الهبوط، مع تبقي سبع جولاتٍ.

والشهر الماضي، خاض المهاجم النجماوي 23 دقيقةً من المواجهة بين منتخب العراق ونظيره البوليفي في نهاية الملحق العالمي المؤهِّل إلى كأس العالم. ووصل «أسود الرافدين» إلى البطولة للمرة الأولى منذ 1986، والثانية في تاريخهم.