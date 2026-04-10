النصر يضم كومان.. وجيسوس يغيّر ثلاثة

ضمَّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجناح الفرنسي كينجسلي كومان إلى البعثة المغادرة إلى نجران، استعدادًا للقاء الأخدود، السبت، في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعاد كومان إلى قائمة الفريق النصراوي بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة النجمة الماضية، لكن المصادر ذاتها أكدت أنَّ المدرب البرتغالي لم يشركه ضمن القائمة الأساسية خلال المناورة التي تخللت الحصة التدريبية الأخيرة، على أن يحسم قرار مشاركته أساسيًّا من عدمها في الاجتماع الفني قبل المباراة.

وفي السياق ذاته، خرج المدافع الإسباني إنيجيو مارتينيز من حسابات جيسوس في لقاء الأخدود لعدم الجاهزية، إذ واصل برنامجه التأهيلي بعد معاناته من تمزق في العضلة الخلفية تسبَّب في غيابه عن لقاء النجمة الأخير.

ورجحت المصادر عينها، إجراء جيسوس ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الفريق النجراني مقارنة بالتي بدأت مباراة النجمة الماضية، وتتضمن عودة أيمن يحيى إلى مركز الظهير الأيسر بدلًا من سعد الناصر، ونواف بوشل في الظهير الأيمن عوضًا عن سلطان الغنام، والبرتغالي جواو فيليش مكان عبد الله الحمدان.

واختار المدرب البرتغالي 21 لاعبًا لرحلة نجران طبقًا للمصادر ذاتها، وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس، نواف العقيدي، محمد العتيبي، الفرنسي محمد سيماكان، عبد الإله العمري، نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، سالم النجدي، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، الفرنسي كينسجلي كومان، عبد الله الخيبري، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، البرازيلي أنجيلو جابريل، سعد الناصر، السنغالي ساديو ماني، عبد الله الحمدان، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش.

ووضع جيسوس اللمسات الأخيرة على خططه التكتيكية خلال الحصة التدريبية، التي جرت على ملعب مركز «دار النصر»، قبل أن تتوجه البعثة إلى مطار الملك خالد الدولي، استعدادًا للمغادرة إلى نجران.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 70 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الـ 17 بـ 16 نقطة قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.