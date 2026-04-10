الهلال يفحص كنو ومالكوم.. ويستعيد بوابري

تعرَّض البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله محمد كنو، لاعب الوسط، لإصابتين عضليتين وفق الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس».

وكشف حساب الهلال، الجمعة، عن إصابة كنو في عضلة الساق الخلفية «الربلة» خلال مواجهة الخلود، الأربعاء الماضي، المقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لحساب النادي العاصمي، شعر مالكوم خلال المباراة ذاتها بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، وسيخضع مع كنّو لأشعة طبية، مساء الجمعة، على موضع إصابتيهما.

وشارك اللاعبان بصفة أساسية في المباراة التي انتهت هلالية بسداسية نظيفة، وغادرا بعد نهاية الشوط الأول.

في سياق متصل، أعلن الهلال عن عودة الفرنسي سايمون بوابري، لاعب الوسط، إلى التدريبات الجماعية، للمرة الأولى منذ توقف مارس الماضي الذي أصيب خلاله أثناء مشاركته مع منتخب بلاده للشباب.

وبثّ الحساب تحديثات جديدة حول ناصر الدوسري، لاعب الوسط، والتركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، مشيرًا إلى تأديتهما تدريبًا لياقيًّا اشتمل على الجري وتمارين باستخدام الكرة.

وتعود آخر مشاركات بوابري مع الهلال إلى مواجهة الأهلي 18 مارس الماضي في نصف نهائي الكأس.

من جهته، ظهر الدوسري لآخر مرة مع الهلال 21 فبراير الماضي أمام الاتحاد في الجولة الـ 23 من الدوري.

وغاب أكتشيشيك عن الفريق الأزرق منذ مشاركته أمام الوحدة الإماراتي 16 فبراير الماضي لحساب آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الهلال لملاقاة السد القطري، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي بطولة «النخبة» التي تستضيف مدينة جدة بقية مباريات أدوارها الإقصائية.