روسينيور: فيرنانديز اعتذر.. وغيابه غير مؤثر

اعتذر الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن تصريحاته التي أثارت شكوكًا حول مستقبله مع النادي اللندني، وعُدَّت تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وزاد فرنانديز، الذي يرتبط اسمه بريال مدريد الإسباني، من حجم التكهنات عندما قال في «بودكاست» خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة: إنه يرغب في العيش في العاصمة الإسبانية.

وفرض المدرب ليام روسينيور عقوبةً على اللاعب، البالغ 25 عامًا، والمرتبط بعقدٍ مع تشيلسي حتى 2032، باستبعاده عن مباراة ربع نهائي كأس إنجلترا أمام بورت فايل «من المستوى الثالث» 7ـ0، الأسبوع الماضي، وكذلك عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري، الأحد المقبل.

وقال روسينيور في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «أجريت ثلاث محادثاتٍ مع إنزو. لقد اعتذر لي، واعتذر للنادي». مضيفًا: «كان اجتماعًا جديًّا بشأن أمرٍ بالغ الجدية. قلت طوال هذه الفترة: إنني لا أشكِّك في شخصية إنزو، ولا في مَن يكون كإنسانٍ».

وتابع المدرب: «أؤمن بأن الناس تخطئ، ولا يمكن المبالغة في العقوبة مقارنةً بالخطأ. أعتقد أننا فرضنا عقوبةً، واتخذنا قرارًا، وما أريده لإنزو هو أن يواصل هنا، وأن يحظى بمسيرةٍ رائعةٍ».

وأوضح روسينيور، أن العقوبة ستبقى ساريةً على الرغم من اعتذار اللاعب: «لن يلعب يوم الأحد، لكنني آمل بعد ذلك أن يكون جزءًا مهمًّا من المجموعة في المرحلة المقبلة».

واستطرد: «لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها، ولن أتطرَّق إليها، لكن في الوقت عينه، أريد من كل لاعبٍ أن يكون في غاية التركيز الآن على ختام الموسم الحاسم».

وبيَّن روسينيور، أن الفريق، الذي يحتل المركز السادس ويسعى إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، لن يتأثَّر باستبعاد القائد الثاني للفريق أمام سيتي، وقال: «كرة القدم لعبةٌ جماعيةٌ، ولا تتعلَّق بالأفراد. لا يتعلَّق الأمر بإيذاء النفس. هناك قيمٌ، وثقافةٌ أؤمن بها، ويؤمن بها هذا النادي، وتجعل الفريق أقوى إذا تم الالتزام بها بالشكل الصحيح».