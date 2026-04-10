كونسيساو يريح «النمور»

منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه راحةً من التدريبات الجمعة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وستُستأنف التدريبات، السبت، على ملعب النادي تحضيرًا لمواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر الاتحاد، الأربعاء الماضي، أمام نيوم 3ـ4 في مباراةٍ مقدَّمةٍ من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، وخلال اليوم التالي أدى حصةً تدريبيةً دون الحصول على راحةٍ.

وأكدت المصادر جاهزية المحترفين الأجانب الـ 12 المتاحين، وضمنهم المدافع الكاميروني ستيفان كيلر المقيَّد آسيويًّا فقط.

ولا يغيب من جميع أجانب الاتحاد سوى المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، الذي أصيب بقطعٍ في الرباط الصليبي، الشهر الماضي.

وفي حال استطاع الاتحاد تخطي الوحدة الإماراتي سيواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني لحساب ربع نهائي بطولة «النخبة» التي تستضيف جدة بقية منافساتها.