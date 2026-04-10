«كاف» يرفض شكوى الهلال

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الشكوى المقدَّمة من نادي الهلال السوداني ضد مشاركة حمزة الموساوي، لاعب نهضة بركان المغربي، في مباراة الفريقين ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأوضح الهلال في بيانٍ، نشره على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، الجمعة، أن الاتحاد أبلغه رسميًّا برفضه الشكوى، لكنَّه «سيُصعِّد قضيته العادلة، ويُحيل الشكوى إلى لجنة الاستئناف».

وكان الهلال، الذي يشارك حاليًّا في الدوري الرواندي مع مواطنه المريخ بسبب الأحداث الأمنية في السودان، أوضح، الخميس، أنه تقدَّم بطلبٍ عاجلٍ إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد بتأجيل مباراة نهضة بركان والجيش الملكي المغربيين في نصف نهائي البطولة حتى يتم النظر في شكواه.

وتقدَّم الهلال بشكوى، الشهر الماضي، تتعلَّق بعدم أهلية وأحقية الموساوي في المشاركة عقب ثبوت نتيجة تحاليل عيِّنته في اختبار المنشطات.

وجرى إيقاف الموساوي 30 يومًا عن المشاركة في المباريات بعد أن أثبت الاختبار تناوله مادةً منشِّطةً مدرجةً ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، لكنْ تم رفع الإيقاف عنه قبل مواجهة الهلال، ما أتاح له لعب مباراتَي الذهاب والعودة أمام الفريق السوداني الذي خسر 1-2 في مجموع المباراتين.

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًّا جدول ترتيب الدوري الرواندي برصيد 55 نقطةً متقدمًا علي الجيش بنقطتين، وعن المريخ الثالث بست نقاط.