انتصارات ألكاراز الترابية تصل إلى 16 تواليا

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف أول عالميًّا وحامل اللقب، والإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني، نصف نهائي دورة مونت كارلو لكرة المضرب، بتخطيهما الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6ـ3 و6ـ0، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع 6ـ3 و6ـ4 على التوالي، الجمعة.

وضرب سينر موعدًا ناريًّا مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث في التصنيف العالمي في دور الأربعة.

من جهته، مدَّد ألكاراز سلسلة انتصاراته على الملاعب الترابية إلى 16 على التوالي بعد أن هزم بوبليك في غضون ساعة وثلاث دقائق فقط.

ونجح ألكاراز في كسر إرسال بوبليك في الشوط الافتتاحي قبل أن يحصل على أربع فرص لكسر إرساله مرة ثانية، لكنه لم ينجح في استغلال أي منها.

وردَّ الكازاخستاني بكسر إرسال الإسباني في الشوط الرابع ليتقدم 3ـ2، إلا أنَّ ألكاراس فاز بالأشواط العشرة التالية ليحسم الفوز بكل سهولة.

وسيلتقي ألكاراز في الدور المقبل الفائز بين الأسترالي أليكس دي مينور وفالنتان فاشيرو من موناكو.

من جهته، حقق سينر، البالغ 24 عامًا، بذلك انتصاره الـ 20 على التوالي في دورات الماسترز، في إطار سعيه إلى التتويج بأول لقب كبير على الأراضي الترابية.

وخسر بطل دورتي إنديان ويلز وميامي الأخيرتين سبع نقاط فقط على إرساله في المجموعة الأولى، التي سيطر عليها وحسمها بفضل كسر لإرسال أوجيه-ألياسيم في الشوط السادس 6ـ3 بعد 43 نقطة.

ويواجه سينر في نصف النهائي زفيريف، الذي بلغ المربع الذهبي في مونت كارلو للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2018 و2022.

وسبق لسينر أن هزم زفيريف في آخر سبع مباريات بينهما، بما في ذلك في نصف نهائي إنديان ويلز وميامي الشهر الماضي.

ويبحث الألماني عن لقب أول في دورات أيه تي بي منذ تتويجه في ميونيخ قبل 12 شهرًا.

كما يأمل في تحقيق لقب مونت كارلو للمرة الأولى في مسيرته، لتحقيق إنجاز التتويج بجميع بطولات الماسترز الألف نقطة على الأراضي الترابية، بعدما سبق له إحراز لقبي روما «2017 و2024» ومدريد «2018 و2021».