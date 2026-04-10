ممتاز اليد.. انتصار الوحدة والأهلي ومضر

تغلَّب فريق الوحدة الأول لكرة اليد على المحيط 29ـ25 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب صالة القطيف، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة أداءً تنافسيًّا بين الفريقين، ونجح لاعبو الوحدة في فرض إيقاعهم في أغلب مجرياتها، مستفيدين من التنظيم الدفاعي، والفاعلية الهجومية، ما أتاح لهم توسيع الفارق في النتيجة خلال فتراتها، طبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وبهذه النتيجة، رفع فريق الوحدة رصيده إلى 15 نقطةً في المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري، فيما بقي المحيط في المركز التاسع بثماني نقاطٍ.

وفي الجولة ذاتها، فاز الأهلي على الصفا 33ـ24، ليرفع رصيده إلى 30 نقطةً في المركز الثاني، بينما ظل الصفا عند أربع نقاطٍ في المركز العاشر قبل الأخير. وانتصر مضر على الهدى 27ـ25، ليزيد رصيده إلى 26 نقطةً في المركز الثالث، بينما تجمَّدت نقاط الهدى عند 25 في المركز الرابع.

يذكر أن الخليج حسم لقب الدوري السعودي الممتاز قبل ثلاث جولاتٍ على النهاية عقب فوزه على الفتح 32ـ24 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البطولة، الأسبوع الماضي.