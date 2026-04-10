«فوت ميركاتو»: لارغيت يترك منصبه في الاتحاد السعودي

يستعدُّ المغربي ناصر لارغيت، المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، لمغادرة منصبه الذي يشغره منذ 2022، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، الجمعة.

وطبقا للصحيفة، يعتزم لارغيت التقاعد بعد مغادرة المنتخب السعودي على الرغم من رغبة عديدٍ من الأندية في ضمِّه إلى إدارتها، الصيف المقبل.

وتولى لارغيت منصب المدير الفني للاتحاد السعودي قادمًا من مركز تكوين الناشئين في نادي مرسيليا الفرنسي الذي عمل فيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.

وبدأ المغربي مشواره المهني مديرًا فنيًّا في ثوري هاركورت الفرنسي عام 1986، ثم تقلَّد المنصب ذاته في نادي لوهافر من 2002 إلى 2004.

وفي 2008، عُيِّن لارغيت مديرًا فنيًّا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واستمر حتى 2014، ليُشرف على إدارة المنتخب المغربي حتى 2019.