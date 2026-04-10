جوارديولا: سيلفا صفقة مذهلة.. ورحيله أغضبني

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، استياءه من لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي كشف عن رحيله بنهاية الموسم دون أن يخبره.

ويخوض لاعب الوسط البرتغالي الدولي وقائد سيتي عامه الأخير مع بطل إنجلترا عشر مرات، وسط تكهنات قوية بشأن مستقبله.

وكان الهولندي بيب ليندرس، مساعد مدرب سيتي، قد بدا وكأنه يؤكد رحيل اللاعب البالغ 31 عامًا، أثناء حديثه لوسائل الإعلام نيابة عن جوارديولا بعد الفوز الكبير على ليفربول 4ـ0 في كأس إنجلترا الأسبوع الماضي، إذ قال حينها إن لكل قصة جميلة نهاية ويأمل أن يستمتع اللاعب بالأشهر الأخيرة وأن يحظى بوداع جيد.

لكن جوارديولا، الذي كان يتحدث للصحافيين قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الممتاز الأحد، أكد أنَّه غير مطلع على خطط قائد فريقه.

وقال: «أنا مستاء جدًّا من سيلفا، لأنني قلت له قبل شهر إذا اتخذت قرارًا، يجب أن أكون أول من يعرف».

وأضاف «لم يقل لي أي شيء حتى الآن، لذا، أعتقد أنَّ الشخص المناسب للحديث هو سيلفا نفسه.. لم يخبرني، لذا، لا أعرف ما الذي يجري».

وخاض سيلفا 450 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه من موناكو الفرنسي 2017، وتُوّج بستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا: «سأكون سعيدًا جدًّا لو بقي وأنهى مسيرته هنا.. لكن لا أعلم، هو من يقرر وسيعلنه للنادي وللجميع».

وأكمل: «إنه قراره.. لكنه كان صفقة مذهلة، مذهلة حقًا.. الأرقام والدقائق والألقاب، وخاصة في اللحظات الصعبة».

وأردف: «أنا أقيّم اللاعبين في الأوقات العصيبة، عندما يصبح كل شيء صعبًا، كيف يتقدمون دائمًا خطوة إلى الأمام ويقولون: أنا هنا للمساعدة».

ويطمح سيتي إلى تحقيق ثلاثية محلية بعدما تُوِّج بكأس الرابطة الشهر الماضي، ويحتل حاليًّا المركز الثاني في الدوري، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال مع مباراة مؤجلة له.

ويلتقي الفريقان في مانشستر 19 أبريل، في مواجهة قد تكون حاسمة على اللقب.

وقال جوارديولا: «نحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط.. لم نكن ثابتين بما فيه الكفاية طوال الموسم. أضعنا نقاطًا كان يجب أن نحصل عليها».