السد يحشد 10 أجانب أمام الهلال

يتوجَّه فريق السد القطري الأول لكرة القدم إلى جدة لخوض المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة بقائمةٍ تضمُّ 24 لاعبًا، بينهم عشرة محترفين أجانب.

وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أعلن السد، مساء الجمعة، عن القائمة التي ستغادر إلى جدة، السبت، للوصول قبل يومين من مواجهة الهلال في ثمن نهائي «النخبة» على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

واختار الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب الفريق، البرازيلي باولو أوتافيو، الظهير الأيسر، ومواطنيه جيوفاني هنريكي، الجناح الأيمن، وكلاودينيو، صانع اللعب، وروبرتو فيرمينو، رأس الحربة، إلى جانب المغربي رومان سايس، قلب الدفاع، والأوروجوياني أوجستين سوريا، لاعب الوسط، والمهاجم الإسباني رافا موخيكا، والفرنسي يونس الحناش، الظهير الأيمن، والجناح الهولندي جافيرو ديلروسون، والمالي محمد كمارا، لاعب الوسط.

وإلى جوارهم، تشتمل القائمة على 14 اسمًا قطريًّا، يتقدَّمهم الجناح الدولي أكرم عفيف، أفضل لاعبٍ في آسيا 2019 و2023، فضلًا عن حسن الهيدوس، قائد الفريق، وبيدرو ميجيل، الظهير الأيمن لمنتخب «العنَّابي».

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال والسد لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في دور الثمانية من البطولة التي تحتضن جدة بقية منافساتها.