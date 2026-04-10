دونيس خيار.. والمدرب: التجديد قريب

ربطت مصادرُ غير رسميةٍ بين اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، وخلافة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي حاليًّا.

وكشف لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي، رغب عدم ذكر اسمه، عن أن مدرب الخليج الحالي ضمن قائمةٍ محتملةٍ، تمَّ مناقشتها عقب الانتقادات الواسعة التي طالت المنتخب الأخضر بعد خسارتيه أمام مصر وصربيا تجريبيًّا تحضيرًا للمونديال.

أمام ذلك، أشار دونيس إلى أن مفاوضات تجديد عقده مع ناديه تسير بشكلٍ تصاعدي للوصول إلى اتفاقٍ نهائي.

وفي حوارٍ، تنشره «الرياضية» غدًا، كشف دونيس عن مناقشاتٍ دارت بينه وبين إدارة ناديه حيال مستقبل الفريق في الموسم المقبل، اشترط فيها رفع مستوى الموارد، وتعزيز الصفوف، ومرافق التدريب.

إلى ذلك، أكد مصدرٌ من داخل نادي الخليج، أن الإدارة، برئاسة أحمد خريدة، لم تتلقَّ أي إشعارٍ من اتحاد اللعبة بشأن دونيس، وأن الأخير يقضي إجازةً في بلاده.

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 31 نقطةً في دوري روشن، الذي تُختتم منافساته الشهر المقبل قبل تجمُّع المنتخب السعودي للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل خوض غمار المونديال ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.

وقاد رينارد المنتخب بين 2019 و2023، وعاد إليه العام قبل الماضي، وقاده للمرة الثانية للوصول إلى كأس العالم عبر الملحق الآسيوي.