400 متطوع يشاركون في تنظيم «نخبة آسيا»

يشارك أكثر من 400 متطوعٍ ومتطوعةٍ في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025ـ2026، التي تستضيفها جدة، ضمن منظومةٍ تشغيليةٍ، يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظِّمة لكأس آسيا «السعودية 2027».

وتتوزَّع مهام المتطوعين على عددٍ من المسارات التنظيمية، تشمل استقبال الجماهير، وتنظيم الدخول، والإرشاد داخل الملاعب، ودعم الفرق المشاركة، إضافةً إلى المساندة في الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يسهم في تعزيز جودة التنظيم، وتقديم تجربةٍ جماهيريةٍ ثريةٍ.

وحسبَ وكالة الأنباء السعودية «واس»، يعكس إشراك المتطوعين ضمن جهود اللجنة المحلية المنظِّمة، التي تتولى تنسيق الجهود الميدانية وتفعيل الكوادر الوطنية، كفاءة التخطيط والتشغيل في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.

كذلك تعكس مشاركة المتطوعين مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، ودوره في دعم الفعاليات الرياضية، بما يُعزز من تكامل الجهود، ويسهم في إنجاح استضافة هذه المنافسات القارية.

وكان الاتحاد الآسيوي قرَّر تنظيم جميع مواجهات دور الـ 16 في منطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة بدلًا من الذهاب والإياب، وفي ملاعبَ محايدةٍ ضمن تجمُّعٍ مركزي، إذ تُجرى مباريات دور الـ 16 في 13 و14 أبريل، فيما تُنظَّم نهائيات البطولة «الأدوار النهائية» من 16 إلى 25 من الشهر ذاته.

وتُلعب مواجهات دور الـ 16 بنظام المواجهة الواحدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب الأمير عبد الله الفيصل بمشاركة نخبةٍ من الأندية الآسيوية. وتشهد هذه المرحلة أربع مبارياتٍ حاسمة على مدار يومين.