قبازرد يدعم تنس القادسية

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع الدولي الكويتي عيسى قبازرد، لتدعيم صفوف فريق التنس بالنادي خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية القادسية الهادفة إلى استقطاب الكفاءات المتميزة وتعزيز الحضور التنافسي في مختلف البطولات، وفق ما أوضح النادي على منصة (إكس).

ويعد قبازرد صاحب الـ 24 عامًا أحد أبرز لاعبي التنس في المنطقة، حيث يملك سجلًا حافلًا بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي، ويمثل منتخب الكويت .

وسبق للاعب تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج ببطولة الكويت في منافسات الفردي والزوجي، والفوز بلقب الدوري الكويتي للتنس ست مرات، إضافة إلى تحقيق بطولة الدوري الكويتي في جميع المراحل السنية، والتتويج ببطولة الخليج للفرق مرتين، والحصول على جائزة أفضل لاعب في بطولة الخليج 2025.

كما حقق قبازرد ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الخليجية في منافسات الفردي والفرق، وذهبية بطولة غرب آسيا للتنس، إلى جانب العديد من الذهبيات الخليجية في مختلف المراحل السنية، ووصافة بطولة Futures في منافسات الزوجي، فضلًا عن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية (آسياد) وتصفيات كأس العالم مع منتخب الكويت، ومشاركته في بطولات ATP Challenger في مايوركا والبحرين، إضافة إلى تصنيفه على مستوى رابطة محترفي التنس ATP.

و أعرب لاعب التنس الدولي عيسى قبازرد عن سعادته بالانضمام إلى نادي القادسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وقال: سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي القادسية، أحد الأندية العريقة في المنطقة، وأشكر إدارة النادي على ثقتها الكبيرة بي. أتطلع لتقديم أفضل ما لدي داخل الملعب، والمساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير القادسية، والعمل بروح الفريق لرفع اسم النادي في جميع المنافسات.