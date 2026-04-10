السياحة: 159 مليارا إجمالي إنفاق زوّار السعودية

سجَّلت السعودية أعلى إجمالي سنوي لإنفاق الزوّار الوافدين من الخارج، حيث قدر بنحو 159.9 مليار ريال للعام الماضي، حسبما أعلن حساب وزارة السياحة الرسمي على منصة «إكس»، الجمعة.

وبلغ الفائض السنوي في بند السفر بميزان المدفوعات 49.4 مليار ريال، لتواصل السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وكانت جملة إنفاق الزوّار الوافدين 153.6 عام 2024، مقارنة بـ 159.9 مليار العام الماضي، لتبلغ نسبة النمو 4.1 في المئة لعام 2025.

وكشف التقرير الخاص حول أداء قطاع السياحة للربع الأول من عام 2026 عن قوة القطاع واستمرار زخم نموه مدفوعًا بنمو سريع للسياحة المحلية بلغ أكثر من 16 في المئة مقارنةً بالربع الأول.