أخضر السيدات يرفض الخسارة أمام بوتسوانا

رفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات الخسارة أمام بوتسوانا بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 في المباراة التجريبية، التي جرت الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

وبعد تأخره في الشوط الأول بهدف، انتظر أخضر السيدات حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليتمكن من التعديل عبر اللاعبة صبا توفيق.

ودخل الإسباني لويس كورتيس، مدرب المنتخب السعودي، المواجهة بتشكيلة أساسية ضمت: منى عبد الرحمن في حراسة المرمى، بيان صدقة، فريدة حنفي، رغد مخيزن وشروق هوساوي في الدفاع، وفي الوسط لانا عبد الرزاق، صبا توفيق وفاطمة منصور، بينما تألف الهجوم من الثلاثي فدوى خالد، مرام اليحيا والبندري مبارك.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهتين تجريبيتين أمام نظيره المصري، 14 و18 أبريل الجاري، خلال فترة المعسكر الذي يستمر حتى 19 من الشهر الجاري.