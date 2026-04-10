«فورمولا 1».. 20 ألف متطوع يدعمون 24 سباقا

ألقى الاتحاد الدولي للسيارات ضوءًا جديدًا على إسهامات المتطوعين دون أجرٍ في رياضة السيارات الذين يُشكِّلون الدعامة الأساسية لعالم السباقات الساحر ​والمليء بالثروات، والسائقين من أصحاب الملايين، والعلامات التجارية الفاخرة، والمشاهير من الطراز الأول.

ونشر الاتحاد، الجمعة، تقريرًا استنادًا إلى بياناتٍ قدَّمها منظِّمو بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، وذكر أنه يوضح بدقةٍ، وللمرة الأولى، مدى اعتماد تنظيم السباقات بشكلٍ آمنٍ وفاعلٍ على رجالٍ ونساءٍ ملتزمين، يقدمون وقتهم مجانًا.

وأورد التقرير، أن تنظيم جولةٍ واحدةٍ من بطولة العالم لـ «فورمولا 1» عام 2025 ‌تطلَّب في ‌المتوسط 838 متطوعًا مُدرَّبًا في رياضة ​السيارات، ‌أي بنسبة ⁠42 متطوعًا ​تقريبًا ⁠لكل سائق «فورمولا 1» يتنافس على الحلبة.

وكانت هناك حاجةٌ إلى ما لا يقل عن 20112 متطوعًا لدعم 24 سباقًا في الموسم حيث يكرِّس كلٌّ منهم ما معدله 48 ساعةً على مدار ثلاثة أيامٍ يستغرقها كل سباقٍ.

وبلغ مجموع ذلك 965736 ساعةً على مدار الموسم على الرغم من أن التقرير حذَّر من أن هذا الرقم «يُعدُّ تقريبًا تقديرًا ⁠أقل من الواقع لإجمالي التزام المتطوعين، لأنه لا ‌يشمل سوى الساعات التي يقضونها في الخدمة ‌خلال الأيام التي تجرى فيها السباقات، ولا ​يشمل التدريب الإعدادي».

وتشمل قائمة المناصب ‌التطوعية مشرفي الأعلام، والمراقبين، ومسؤولي الحوادث، وفرق الإنقاذ التي تنطلق إلى ‌العمل عندما تحدث مشكلاتٌ على الحلبة، إضافةً إلى مراقبي السباق.