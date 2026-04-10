رودجرز يرفض إراحة القادسية

عاد فريق القادسية الأول لكرة القدم سريعًا إلى التدريبات، بعد تعادله مع ضمك 1ـ1، مساء الخميس في أبها، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ووصل القادسية، رابع جدول الترتيب، إلى الدمام بالطائرة، وبعد ساعات قليلة، قاد المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز حصة تدريبية بدنية تكتيكية، استُثنِيَ منها اللاعبون الذين بدؤوا لقاء ضمك، حيث اكتفوا بالتمارين الاستشفائية.

وبدءً من السبت، ينتظم الفريق بالكامل في الاستعدادات لمواجهة الشباب، الثلاثاء في الدمام، ضمن الجولة الـ 29، وسط تطلعاتٍ إلى العودة سريعًا لطريق الانتصارات عقِب تعثّرين خلال أسبوع واحد.

وخسِر رابع الترتيب بـ 61 نقطة 2ـ3 من الاتفاق، في ديربي الشرقية، الأحد، ضمن الجولة الـ 27. وبعد ثلاثة أيام فقد نقطتين على أرض ضمك.