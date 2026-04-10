بطاقة المونديال الثانية

تستعد ثلاثة أندية سعودية للظهور في الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة خلال فترة زمنية بسيطة لمحاولة الفوز باللقب الآسيوي الأهم والذي يأمل الثلاثي بتحقيقه يوم 25 أبريل بنهائي البطولة.



بالنسبة لكرة القدم السعودية والمشروع السعودي ودوري «روشن» بالمجمل، سيكون الفوز ببطاقة ثانية في كأس العالم للأندية 2029 هو الأمر الأهم حيث سيرغب الدوري أن يستعرض أنديته بأكبر عدد ممكن في مونديال الأندية ويحقق مكاسب أكبر من الظهور في هذه الساحة العالمية، كما حدث بظهور الهلال في المونديال الموسع الأول.



يبني دوري «روشن» اسمه، وترسيخ هذا الاسم لن يكون عبر البطولات الآسيوية، بل من خلال استعراض النجوم ومواجهتهم فيما بينهم، والاحتكاك مع نخبة العالم وهذا الاحتكاك يأتي للأسف عبر طريق واحد وهي المسابقات الآسيوية.



ضمنت الكرة السعودية مقعدها الأول في المونديال عبر النادي الأهلي السعودي الفائز بالنسخة الماضية من بطولة النخبة، وضمان تأهل ثلاثة أندية على أقل تقدير ستكون حصيلة رائعة للدوري في النسخة الثانية من المونديال الموسع، ونأمل أن نحصل على جميع المقاعد الأربعة المتاحة عبر قارة آسيا.. لمَ لا؟!



الأندية الثلاثة تترقب رفع اللقب يوم 25 أبريل، ودوري «روشن» سيترقب أن يصبح النهائي سعوديًا بطرفين سعوديين يوم 21 أبريل ليضمن الدوري والكرة السعودية مقعدًا ثانيًا للاحتكاك مع نخبة العالم.