اتحاد القدم يفتح ملف أحداث الفيحاء والأهلي

باشر الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بلجانه المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بأحداث مباراة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي المقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي وفق بيان صادر عنه، الجمعة.

وأوضح الاتحاد في البيان: «إشارة إلى المباراة التي جرت بين فريقي الفيحاء والأهلي ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين وما صاحبها من تصاريح إعلامية عقب نهاية المباراة، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث».

وتابع البيان: «سيتم الإعلان عن ما يستجد وفق الإجراءات النظامية الرسمية، وذلك انطلاقًا من الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واحترامًا لاستقلالية عمل اللجان ومتطلبات الحوكمة والشفافية».

وشدد البيان على «أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة كـرة القدم السعودية تمثلان التزامًا أساسيًا للاتحاد، وواجبًا نظاميًا وفقًا لنظامه الأساسي ولوائحه المعتمدة».

واختتم اتحاد القدم بيانه بالتاكيد على اعتزازه بكافة الأندية، وحرصه على العمل معها كشركاء في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة التكامل والمسؤولية المشتركة.

وكانت مباراة الفيحاء والأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1 أثارت جدلًا كبيرًا بعد نهايتها، خاصةً من الجانب الأهلاوي، إذ كانت ردة فعل مدربه الألماني ماتياس ياسله وعدد من لاعبيه كبيرة وغاضبة على قرارات الحكم محمد السماعيل، وتواصل غضب النادي الجداوي ببيان عبر فيه عن استيائه من الأخطاء التحكيمية التي رأى أنها «أثرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب».