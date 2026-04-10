كاريك: الضغوط في يونايتد كبيرة

اعترف المدرب مايكل كاريك بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم يعيش ضغوطًا هائلة من أجل العودة إلى المسار الصحيح بعد فترة من التراجع في النتائج والمستوى.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي الثاني، ونقطة عن أستون فيلا الرابع.

وتولى كاريك مهمة تدريب فريقه السابق في يناير الماضي، خلفًا للبرتغالي المقال روبن أموريم، ومنذ ذلك الحين حقق سبعة انتصارات من أصل عشر مباريات.

وقال كاريك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لقناة «سكاي سبورتس»: «هناك جوانب صعبة في تدريب مانشستر يونايتد، لا أقول ذلك انتقاصًا، لكنني أعلم ذلك منذ زمن طويل».

وأضاف: «الضغط هو أمر عشت معه لفترة طويلة.. التوقعات وكيفية تحقيق الأهداف هنا عالية للغاية، كذلك حجم الدعم الجماهيري والمراقبة المستمرة، وكل هذا يصبح أمرًا طبيعيًّا بعد فترة».

وأوضح: «هناك الكثير من اللاعبين الذين ينضمون إلى الفريق وفي بعض الأحيان أشعر أنَّ الأمر أكبر من طاقتهم».

وأضاف: «الأنظار هنا تتجه إليك والتدقيق والتحليل في كل هدف يسجل وكل لقطة يتم اللوم فيها على أحد اللاعبين، وكذلك تصريحات اللاعبين السابقين، هذا جزء لا يتجزأ من اللعب في مانشستر يونايتد، وهذا أمر سيزداد جدة بالنسبة للمدرب أيضًا».

وعن إمكانية فوزه بلقب خلال قيادته الفريق قال كاريك: «أتمنى أن يكون الأمر كذلك، في مرحلة ما أتمنى أن يحدث ذلك، لكن التوقيت شيء مهم للغاية أيضًا.. كان لدينا مدرب وجود لفترة طويلة ولم يكن إنجليزيًّا لكنه حقق نجاحًا كبيرًا، ثم وصلت الأمور إلى تلك المرحلة وأصبحت أنا المدرب، لذلك فإن الأمر رائع».

وتابع كاريك: «يجب أن يكون هناك هدف للجميع في مرحلة ما في النادي، وهو العودة إلى الفوز بلقب الدوري، وهذا ما نطمح إليه».

ويستضيف الفريق الإثنين ليدز يونايتد لحساب الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.