ابتسامات المدربين.. هدنة قبل ديربي برشلونة

تبادل الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، ومانولو جونزاليز، نظيره في إسبانيول، التحايا والابتسامات قبل انطلاق أحد أسخن ديربيات إسبانيا لحساب الجولة الـ 31 للدوري.

واكتسبت مواجهة الفريقين تلك السخونة بسبب العداوة الشديدة بين الفريقين تاريخيًّا، على الرغم من أنَّ انعدام الندية بينهما بالنظر إلى التفوق الكبير لبرشلونة في 179 مباراة بالدوري حتى الآن، إذ يملك 105 انتصارات مقابل 34 خسارة و40 تعادلًا.

لم يحقق إسبانيول أي انتصار على ملعب «كامب نو» منذ فوزه 2ـ1 في فبراير 2009 بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. ومنذ ذلك الحين، كانت المرة الوحيدة التي تجنب فيها الخسارة عندما تعادل 1ـ1 في المباراة الأخيرة.

وعلى ملعب تدريبات «تيتو فيلانوفا»، التابع لبرشلونة، تبادل المدربان الابتسامات والأحاديث الودية وهما يرفعان قميصي فريقيهما أمام وسائل الإعلام، قبل أن ينفجر الوضع بينهما السبت.

وقبل لقاء المدربين، أنهى برشلونة حصته التدريبية الأخيرة استعدادًا للمباراة التي تأتي عقب خسارة مؤلمة 0ـ2 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وقال فليك، في تصريحات صحافية: «اللاعبون يركزون على مباراة الديربي.. نلعب على أرضنا ونريد الفوز.. نحن ندرك مدى أهمية هذا الأمر للنادي والجماهير. العديد من لاعبينا تخرجوا في أكاديمية لاماسيا ويفهمون ما تمثله هذه المباراة».

ومع ذلك، كان الحديث عن الفريق المنافس محدودًا، مع التركيز بشكل أكبر على التناوب المحتمل للاعبين والمباراة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح فليك: «علينا إدارة دقائق لعب اللاعبين، كما هو الحال دائمًا. هناك الكثير من الجودة في الفريق، وستكون التشكيلة الأساسية قوية».

لكن فليك لم يكشف عن خياراته لكن بخصوص الجناح لامين يامال فقال: «من الجيد أن يبدأ المباريات، لكنني لم أقرر بعد».

ويعد جافي، لاعب الوسط، العائد من الإصابة، خيارًا آخر: «يمكنه أن يبدأ المباراة ضد إسبانيول، لكن علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة».

لم يكن هناك جواب واضح بشأن الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب الوسط، الذي تدرب مع المجموعة بعد تعافيه من الإصابة: «سنرى كيف يشعر يوم السبت ثم نقرر.. سأكون سعيدًا عندما يعود بكامل لياقته، ولكن في الوقت الجاري سنمضي بحذر».

وتابع المدرب الألماني: «لست قلقًا من أن يفقد اللاعبون تركيزهم قبل مباراة أتلتيكو.. لقد شعرتُ بارتياح كبير في التدريبات. إنهم جاهزون لمباراة السبت. علينا أن نؤدي واجبنا في الدوري، لكن الأهم في النهاية هو الفوز بدوري أبطال أوروبا.. هذا هو هدفنا».

وكانت مباراة القسم الأول من الدوري انتهت لصالح برشلونة بهدفين نظيفين لروبرت ليفاندوفيسكي وداني أولمو في أول مباراة يشارك فيها خوان جارسيا، حارس المرمى، الذي تلقى استقبالًا ساخنًا من جماهير إسبانيول، بعد أن انتقل إلى غريمهم التقليدي مقابل دفع الشرط الجزائي.