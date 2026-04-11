الخلود.. إنريكي وجيومبير يغيبان أمام التعاون

جّحت مصادر خاصة بـ «الرياضية» استمرار غياب المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي والمدافع السلوفاكي نوربيرت جيومبير عن فريق الخلود الأول لكرة القدم، الذي يواجه التعاون، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

وغيَّبت إصابتان اللاعبَين الأساسيين عن الجولتين الماضيتين، اللتين شهِدتا تعادل الفريق 2ـ2 مع الخليج وخسارته 0-6 من الهلال.

ووفق المصادر، من المستبعد دخول الثنائي إلى قائمة مباراة التعاون، التي تُلعَب في بريدة، بسبب نقص الجاهزية.

ويقود جيومبير خط الدفاع منذ انضمامه الموسم الماضي، فيما يتصدر إنريكي هدافي الفريق الموسم الجاري، برصيد 18 هدفًا، بينها 15 على صعيد الدوري.

ويحتل إنريكي، الذي انضم إلى الخلود الصيف الماضي، المركز السادس في لائحة هدافي موسم «روشن».

وأمام غياب اثنين من ركائزه الأساسية، عوضهما المدرب الإنجليزي ديس باكينجهام بالاعتماد على المهاجم البرازيلي جوجا والمدافع السورينامي شاكيل بيناس.

وتحتل كتيبة باكينجهام المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، متقدمةً بثلاث نقاط عن أول مراكز الهبوط.