باريس إف سي يعاقب موناكو برباعية

اكتسح فريق باريس إف سي الفرنسي الأول لكرة القدم مضيفه موناكو 4-1 السبت لحساب الجولة الـ 29 للدوري، في ضربة كبيرة لطموحات نادي الإمارة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تقدم باريس بثلاثية حملت توقيع جوناثان إيكونيه «4 و21» والإيطالي المخضرم شيرو إيموبيلي «8» قبل أن يضيف مواطنه لوكا كوليوشو الرابع «71». ورغم أن الدولي الأميركي فولارين بالوجون سجّل هدفه التاسع في آخر تسع مباريات لمصلحة موناكو «36» لكنه لم يكن سوى لحفظ ماء الوجه.

وتجمّد رصيد موناكو عند 49 نقطة في المركز الخامس، وبات مهددًا بخسارة مركزه الحالي لمصلحة ليون ورين اللذين يتخلفان عنه بنقطة ونقطتين تواليًا.

من جهته، أمّن باريس بنسبة كبيرة مقعده في الدوري الموسم المقبل حيث بات يتقدم بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ 12 قبل خمس جولات على نهاية السباق.

وشهدت المباراة دخول الدولي الفرنسي السابق بول بوجبا من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لكن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق شهد على تلقي فريقه خسارته الأولى بعد سلسلة من عشر مباريات بلا هزيمة وسبعة انتصارات متتالية أيضََا.