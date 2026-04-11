الزمالك ينتصر في الجزائر ويقترب من النهائي الـ 12

قطع فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم شوطًا كبيرًا نحو الوصول للمرة الـ 12 في تاريخه إلى نهائيّ قاريّ، بعدما هزم مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أسبوعٍ على لقاء العودة في القاهرة.

وفاز الزمالك خارج أرضه 1-0، وأحرز هدفَه الجناح البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 28 بعدما تلقى تمريرة من زميله المهاجم ناصر منسي.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، الذي أُجرِيَ على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة.

وضغط الفريق الجزائري منذ انطلاقة الشوط الثاني، وسجّل له المهاجم عبد النور بلحوسني، لاعب الوسط، هدفًا في الدقيقة 68 أُلغِيَ بسبب لمسة يد إثر مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وواصل بلوزداد ضغطه من أجل هزّ مرمى الحارس مهدي سليمان، لكن الضيف أغلق منطقته بإحكام، فخطف أفضلية التقدم في النتيجة قبل خوض لقاء العودة في العاصمة المصرية.

ويسعى الفريق الأبيض إلى التتويج بالكونفدرالية للمرة الثالثة، بعد 2019 و2024، وبالتالي معادلة عدد ألقاب فريقي نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي، البطلين التاريخيين للمسابقة التي انطلقت عام 2004 إثر دمج بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي.

وتُوِّج الزمالك بـ 8 ألقاب إفريقية، توزعت بين 5 في دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأقوى، و2 في الكونفدرالية، ولقب في كأس الكؤوس الإفريقية.

ووصل الفريق إلى ثلاثة نهائيات قارية أخرى، وخَسِرها، مُفوّتًا فرصة إضافة 3 ألقاب إلى رصيد تتويجاته على مستوى دوري الأبطال.