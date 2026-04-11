يوفنتوس يمدد عقد سباليتي.. ويستهدف كالافيوري وتونالي

مدَّد لوتشيانو سباليتي عقده مدربًا لفريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2028.

وقال داميان كومولي، الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس، في بيان الجمعة: «يسعدنا تمديد عقد لوتشيانو لموسمين إضافيين».

وأوضح كومولي أنه ومنذ انضمام سباليتي إلى عائلة يوفنتوس، كان له تأثير فوري وإيجابي للغاية على لاعبي الفريق، والنادي بأكمله، والجماهير.

وأضاف: «أسلوبه الطموح في اللعب يعكس توقعات جماهيرنا والنادي، وقيمه تجسد هويتنا».

وكانت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» ذكرت 11 اسمًا من أبرز المرشحين الذين يستهدفهم سباليتي، من بينهم ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز ريكاردو كالافيوري «أرسنال» وساندرو تونالي «نيوكاسل».

ويحتل يوفنتوس حاليًّا المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن كومو الرابع، وتؤكد مصادر عدة أنَّ سباليتي سيكون له دور في اختيار الصفقات الصيفية الجديدة.

مع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنَّ عودة كالافيوري وتونالي قد تكلف النادي كثيرًا، وقد تكون رغبتهما في العودة إلى الدوري الإيطالي هي العامل الوحيد الذي قد يساعد يوفنتوس على تخفيض مطالب أرسنال ونيوكاسل.