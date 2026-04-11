بهاتريك مالين.. روما يستعيد التوازن

استعاد فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم توازنه سريعًا بعد خسارة ثقيلة 2-5 أمام إنتر ميلان، بفوزه بثلاثية نظيفة الجمعة على ضيفه بيزا لحساب الجولة الـ 32 لدوري الدرجة الأولى.

سجل المهاجم الهولندي دونيل مالين أهداف روما الثلاثة، في الدقائق «3 و43 و52»، ليرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن يوفتوس الخامس، قبل اكتمال منافسات الجولة، ويعزز الفريق آماله في التأهل لمشاركة أوروبية في الموسم الجديد.

أما بيزا فيظل متذيلًا للترتيب بـ 18 نقطة، بفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا صاحب المركز قبل الأخير.