أوجسبورج يعقد حسابات هوفنهايم

اكتفى فريق هوفنهايم الأول لكرة القدم بالتعادل خارج ملعبه مع مضيفه أوجسبورج 2-2 ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني، الجمعة.

وتقدم الفرنسي أليكسيس موريس لأوجسبورج في الدقيقة 11، ثم أضاف مايكل جرويجوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 14، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

لكن الشوط الأول لم ينته قبل أن يتعادل الفريق الضيف هوفنهايم، حيث سجل الهدف الأول التشيكي روبن هراناش في الدقيقة 35، وأضاف الثاني الإيفواري بازومانا توريه في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من أوجسبورج في الدقيقة 85 عن طريق أليكسيس موريس، لتظل النتيجة متعادلة بين الفريقين.

ورغم الحصول على نقطة صعبة خارج ملعبه إلا أن التعادل لن يفيد هوفنهايم كثيرًا في صراع المراكز الأوروبية، إذ رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن لايبزيج الثالث وشتوتجارت الرابع.

في المقابل فإن أوجسبورج رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن ماينز التاسع، قبل اكتمال الجولة.