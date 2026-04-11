برباعية ولفرهامبتون.. وست هام يبتعد عن الخطر

سجل كل من كونستانتينوس مافروبانوس وفالنتين كاستيانوس، ثنائي فريق وست هام يونايتد الأول لكرة القدم، هدفين ليحقق «المطارق» فوزًا كبيرًا 4-0 على ضيفه وولفرهامبتون، الجمعة، في الدوري الإنجليزي الممتاز ويغادر مراكز الهبوط بجدول الترتيب.

وساهم هذا الفوز، الذي شهد خامس مرة يحافظ فيها وست هام على نظافة شباكه الموسم الجاري في الدوري، في صعود الفريق للمركز 17 برصيد 32 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على توتنام هوتسبير الذي سيواجه نوتنجهام فورست ‌صاحب المركز ‌16 يوم الأحد، بينما يحتل ​وولفرهامبتون المركز ‌الأخير ⁠برصيد ​17 نقطة.

وقدم ⁠الضيوف بداية جيدة في المباراة، لكنهم تأخروا عندما قفز قلب الدفاع مافروبانوس عاليًا في الهواء ليسجل هدفًا بضربة رأس إثر عرضية من جارود بوين في الدقيقة 42.

وسدد بوين كرة ارتدت من القائم قبل أن يضيف وست هام الهدف الثاني في الدقيقة 66 عندما فقد وولفرهامبتون الكرة بسهولة وعاقبه كاستيانوس بتسديدة قوية في الشباك، ‌ثم أضاف اللاعب هدفًا ثالثًا للفريق بعدها دقيقة واحدة.

وبدا وولفرهامبتون عاجزًا عن العودة ⁠وتزايدت محنته ⁠عندما أضاف مافروبانوس الهدف الرابع لوست هام في الدقيقة 83.

وبات وولفرهامبتون يواجه خطر تأكد هبوطه عندما يحل ضيفًا على ليدز يونايتد في 18 أبريل الجاري.