جيرونا يحبط الريال بالتعادل

تلقّت آمال فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، الضعيفة في اللحاق ببرشلونة في سباق اللقب ضمن الدوري الإسباني ضربة جديدة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه جيرونا 1-1، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ31.

ورفع التعادل رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة، مقلّصًا الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ست نقاط، مع فرصة للعملاق الكاتالوني لتوسيع الفارق إلى تسع عندما يواجه إسبانيول السبت، فيما بقي جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

وبالإضافة الى تراجع آماله بإحراز لقب الدوري المحلي، فإن ريال سيسافر إلى بافاريا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء على خلفية خسارته ذهابا 1-2 في سانتياجو برنبايو.

وأطلق الأوروجوياني فيدي فالفيردي تسديدة قوية بقدمه اليمنى من على مشارف منطقة جزاء جيرونا، لكن الحارس الأرجنتيني باولو غاتزانيغا تألق وتصدى لها ببراعة (27).

لكن تقدّم ريال لم يدم طويلًا، إذ ردّ جيرونا عند الدقيقة 61 عبر تسديدة رائعة للفرنسي توماس ليمار بقدمه اليسرى.