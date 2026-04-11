التعاون والخلود يرفعان شعار العودة

يتشارك فريقا التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الخلود دافع العودة إلى طريق الانتصارات، عندما يتواجهان السبت في بريدة ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ويدخل التعاون إلى المواجهة، على ملعبه، بعد تعادلين متتاليين، بنتيجة 2ـ2، أمام نيوم والهلال، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة جمعها من 13 فوزًا و7 تعادلات مقابل 7 هزائم.

في المقابل، يخوض الخلود اللقاء بعد تعثره في آخر أربع مباريات، إذ خسر ثلاثًا أمام الهلال والحزم والقادسية وتعادل مع الخليج، ليبقى في المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

وخلال مواجهات الفريقين ضمن دوري المحترفين، فاز التعاون مرتين وحضر التعادل مرة.

وانتهت مباراتهما في الدور الأول بفوز التعاون 2ـ0.