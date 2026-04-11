النزال العاشر يجمع الحزم والفيحاء

يطمح فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى إيقاف هيمنة ضيفه الفيحاء على المواجهات بينهما في دوري المحترفين عندما يستضيفه، السبت في الرس، لحساب الجولة الـ 28 من موسم المسابقة.

وتواجه الفريقان في الدوري تسع مراتٍ، كسِب الفيحاء أربع مبارياتٍ، والحزم اثنتين، وحسم التعادل المواجهات الثلاث الأخرى. وفيما أحرز الطرف الأكثر انتصارًا 11 هدفًا، سجل الآخر عشرة أهداف.

ويعود آخر فوز للحزم على الفيحاء إلى مايو 2022، وجاء بنتيجة 3ـ1 في الرس.

ويحتل الحزم المركز الـ 11 برصيد 31 نقطةً، جناها من ثمانية انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ مقابل 12 خسارةً.

على الجانب الآخر، يطمح الضيوف إلى تأكيد تفوقهم على مضيفهم. وبـ 34 نقطةً، يحتلون المركز التاسع بعدما كسِبوا تسع مبارياتٍ، وتعادلوا في سبعٍ، وخسروا 12.

وأسفرت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عن تعادلٍ سلبي.