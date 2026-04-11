أمام نيوم.. النجمة يتمسك في أمل البقاء

يتمسك فريق النجمة الأول لكرة القدم ببصيص من آمال البقاء، عندما يستضيف نيوم، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

ويدخل النجمة المواجهة وهو في موقف بالغ الصعوبة، إذ بات مهددًا بالهبوط رسميًا حال خسارته مباراتين إضافيتين مع تبقي سبع جولات على نهاية الدوري، بعد أن واصل نتائجه السلبية في الجولات الأخيرة، بخسارته آخر ثلاث مباريات أمام النصر والهلال، متصدر الدوري ووصيفه، ثم ضمك.

في المقابل، يتطلع نيوم إلى مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثالث تواليًا، بعدما كسب مباراتيه الماضيتين أمام الفيحاء والاتحاد، ما عزز موقعه في وسط جدول الترتيب.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز نيوم 2ـ1، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل لقاء السبت.

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 39 نقطة، حصدها من 11 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 11 خسارة، فيما يقبع النجمة في المركز الأخير بثماني نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد، وخمسة تعادلات، بينما خسر 21 مباراة.