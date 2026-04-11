النصر يرعب الأخدود بالتحدي السادس

يحلّ فريق النصر الأول لكرة القدم، ضيفًا على الأخدود، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، في مواجهة يدخلها القطب العاصمي مستندًا إلى أفضلية تاريخية أمام منافسه.

ويصب سجل المواجهات بين الطرفين في دوري المحترفين لصالح النصر، إذ التقيا في 5 مباريات، كسبها الأصفر العاصمي جميعا.

ويسير النصر بخطى ثابتة في المنافسة على اللقب بعد سلسلة متواصلة من الانتصارات كان آخرها أمام النجمة، ويتطلع إلى تسجيل الفوز الـ14 على التوالي للمحافظة على صدارته.

ويتربع النصر على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة جمعها من 23 انتصارًا وتعادل واحد و3 خسائر.

في المقابل يدخل الأخدود المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على الفتح 1ـ0، ويملك الفريق 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات مقابل 19 خسارة، ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه وإيقاف تفوق النصر التاريخي.