«الديربي» الـ 180.. برشلونة يتوعّد إسبانيول

يستضيف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، السبت، جاره إسبانيول في «ديربي» كاتالوني، للمرة الـ 180 لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويتصدَّر برشلونة، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري بـ 76 نقطةً حتى الجولة الـ 30، مقابل المركز العاشر بـ 38 نقطةً لإسبانيول.



ويدخل برشلونة المباراة على وقع خسارةٍ مؤلمةٍ على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد 0ـ2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ويأمل أن تكون مواجهة السبت خير إعدادٍ للقاء الإياب.

وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوامٍ، يستضيف ملعب «كامب نو» «ديربي» كاتالونيا بين الفريقين. وكان آخر لقاءٍ جمعهما 31 ديسمبر 2022 حين تعادلا 1ـ1.

منذ ذلك الحين، أدى هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية، وفترة لعب برشلونة على ملعب «لويس كومبانيس» إلى أن تكون مباراة السبت الأولى على «كامب نو» في الأعوام الأخيرة.

وسبق تلك المباراة فوزان لبرشلونة بهدفٍ دون ردٍّ في موسم 2020ـ2021 للهولندي ممفيس ديباي، و2019ـ2020 للأوروجوياني لويس سواريز.

ولم يحقق إسبانيول أي فوزٍ على ملعب «كامب نو» منذ فوزه 2ـ1 في فبراير 2009 بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ومنذ ذلك الحين، كانت المرة الوحيدة التي تجنَّب فيها إسبانيول الخسارة عندما تعادل 1ـ1 في آخر مباراةٍ على الملعب.

ولم يخسر برشلونة أمام إسبانيول في آخر 29 مباراةً بالدوري، وفاز في 22 من تلك المواجهات، وهو أفضل سجلٍ لأي فريقٍ في «ديربي» بتاريخ الدوري الإسباني.

يذكر أن مباراة الفريقين في القسم الأول من الموسم الجاري انتهت بفوز برشلونة بهدفين نظيفين من توقيع روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو.