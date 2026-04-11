إطلالات جاكسون تحضر في عرض «مايكل»

تجمع آلاف من معجبي مايكل جاكسون في برلين، الجمعة، لحضور ​العرض العالمي الأول لفيلم السيرة الذاتية «مايكل»، الذي يؤدي بطولته ابن شقيق أيقونة موسيقى البوب، وكان الكثير منهم يرتدون ملابس ونظارات مستوحاة من أشهر إطلالته.

وقال جعفر جاكسون، الذي كان يبلغ ‌من العمر ‌12 عامًا ​عندما ‌توفي عمه ⁠في ​2009، إنه ⁠انغمس في اللقطات الأرشيفية للتحضير للدور مع الاعتماد أيضًا على ذكرياته الخاصة.

وقال لـ«رويترز » على السجادة الحمراء «من الذكريات المفضلة لدي هي أول مرة رأيته فيها على ⁠خشبة المسرح وهو يؤدي ‌في نيويورك، ‌وكانت تلك أفضل تجربة ​بالنسبة لي».

وقال ‌جاكي جاكسون، الذي غنى مع ‌مايكل عندما كان صغيرًا في فرقة «جاكسون 5»، وكانت له مسيرته الموسيقية الخاصة، إن تصوير شخصية شقيقه مقنع ‌للغاية لدرجة أنه كان ينسى أحيانًا خلال الفيلم ⁠أنه ⁠في واقع الأمر يشاهد جعفر.. وأضاف «صار مايكل داخل الفيلم».

ويتتبع الفيلم، الذي أخرجه أنطوان فوكوا، صعود «ملك البوب» من مغنٍ رئيس في الفرقة التي كانت تتألف منه هو وإخوته إلى انطلاق مايكل في مسيرة فردية بأغانٍ ذائعة الصيت، مثل «ثريلر» و«بيت إت».