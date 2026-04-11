فاشيرو يواجه ألكاراز.. وسينر يتحدى زفيريف

يبحث فالنتين فاشيرو القادم من موناكو عن تحقيق إنجاز جديد في مشواره مع لعبة التنس وبدعم من أصدقائه وعائلته، السبت، في نصف نهائي بطولة مونت كارلو للماسترز.

ويواجه فاشيرو مهمة صعبة أمام الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميًا في نصف النهائي.

ووصل فاشيرو، الذي كان خارج قائمة أفضل 200 لاعب قبل فوزه المفاجئ ببطولة شنغهاي للأساتذة العام الماضي، على الأسترالي أليكس دي مينو بنتيجة 6ـ4 ‌و3ـ6 و6ـ3 الجمعة، ليصبح ‌أول ⁠لاعب من موناكو يصل ⁠إلى المربع الذهبي في بطولة مونت كارلو.

وفي المباراة الثانية بنصف النهائي، يلتقي الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميًا، الذي يملك فرصة استعادة صدارة التصنيف من ألكاراز، مع المصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف.

وقال فاشيرو عقب فوزه في مونت كارلو الجمعة: «إنه لشرف كبير ⁠أن أكون جزءًا من الدور قبل ‌النهائي مع أفضل ثلاثة ‌لاعبين في الأعوام الماضية».

وأضاف: «لا أطيق الانتظار لمواجهة كارلوس في ‌مسقط رأسي، إنه أمر مذهل».

وتابع: «هؤلاء الذين يهتفون في ‌المدرجات هم أعز أصدقائي منذ أن كنت في التاسعة أو العاشرة من عمري، ومن النادر أن يحظى أي لاعب بهذه الفرصة بوجود هذا العدد الكبير من ‌المقربين حوله، وأنا محظوظ جدًا بتنظيم بطولة في النادي الخاص بي».

ومن المتوقع أن ⁠يدخل ⁠فاشيرو قائمة أفضل 20 لاعبًا عند تحديث تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، الإثنين المقبل.

في المقابل، أبدى ألكاراز إعجابه بصعود اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وقال ألكاراز عن منافسه في نصف النهائي: «قصته ملهمة، ولديه حافز كبير باللعب على أرضه، وحقق انتصارات رائعة في البطولة هذا العام، ولم ألعب ضده من قبل، تدربت معه مرة واحدة في إنديان ويلز، وأعلم أنه منافس يصعب مواجهته».