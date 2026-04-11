الأسترالي إيفانز يعود أمام الهلال

كلَّفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الحكم الأسترالي شون روبرت إيفانز بقيادة مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم والسد القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن إيفانز يساعده طاقم من مواطنيه يضم لاكرينديس جورج وأندرو ميماراكيس، فيما سيكون السنغافوري محمد تقي في غرفة «VAR».

وهذه ثاني مواجهة يقودها إيفانز للهلال الموسم الجاري، بعد مباراة الدحيل في الجولة الأولى، سبتمبر 2025، والثانية لفريق سعودي بعد الأهلي والسد «2ـ1» نوفمبر الماضي في النسخة ذاتها.

وتولى إيفانز قيادة مباراة الهلال والاتحاد، 5 مارس 2024، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي انتهت زرقاء 2ـ0، وطرد فيها الفرنسي أنجلو كانتي.

وأدار أيضًا مباراة المنتخب السعودي أمام عمان في نهائيات كأس آسيا 2023، ومباراة النصر أمام الريان القطري في مجموعات دوري أبطال آسيا.

وبدأ إيفانز مسيرته التحكيمية في الدوري الأسترالي حكمًا مساعدًا عام 2008، وأصبح حكم ساحة 2012، وتفرغ للمهنة في 2016، وفي العام الذي يليه منح الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

إيفانز من مواليد مدينة سيدني عام 1986، اختير ضمن 24 حكمًا مساعدًا بالفيديو «VAR» بكأس العالم 2022 في قطر.

وقاد إيفانز نهائي الدوري الأسترالي 2019، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021، ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022.

كما أدار مباريات في الدوري الصيني الممتاز، والدوري الإندونيسي.

وطيلة مسيرته مع الصافرة، أدار 274 مباراة، أشهر خلالها 1009 بطاقة ملونة، بينها 48 حمراء واحتسب 89 ضربة جزاء.