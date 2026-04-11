مالكوم وكنو يكملان العلاج في جدة

تقرر أن يرافق البرازيلي مالكوم فيليبي، ومحمد كنو، لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم، البعثة إلى مدينة جدة، السبت، استعدادًا لمواجهة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الثنائي سيرافقان البعثة لإكمال برنامجهما العلاجي والتأهيلي، على أن يتحدد، الأحد، مدى إمكانية مشاركتهما في المواجهة من عدمها.

وخضع مالكوم وكنو، الجمعة، إلى كشف عبر الأشعة، بعد شعور الأول بألم في عضلة الفخذ الخلفية، والثاني في إصابة عضلة الساق، وفق حساب النادي على منصة «إكس».

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الأزرق العاصمي تدريبهم الرئيس بمقر النادي في الرياض، قبل المغادرة إلى جدة.

ويفتتح الهلال متصدر مجموعة «الغرب»، الأدوار الإقصائية من نخبة آسيا، أمام السد عند الـ 09:00 من مساء الإثنين، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فيسل كوبي الياباني، الخميس، في ربع النهائي.