النصر يسترد مارتينيز في مواجهة الاتفاق

خضع الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح السبت، لجلسة علاجية وتأهيلية بمقر النادي في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن مارتينيز اقترب من الجاهزية النهائية، على أن تشهد مواجهة الاتفاق، الأربعاء المقبل، في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي معاودة الركض من جديد بالقميص الأصفر.

وعاني مارتينيز من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية لحق به قبل فترة التوقف الدولية، مارس الماضي، وخضع على إثره إلى برنامج تأهيلي حال دون مشاركته في مباراة النجمة الماضية، التي كسبها فريقه 5ـ2 في الجولة الـ27 من الدوري.

ويغيب مارتينيز عن المشاركة مع فريقه الليلة أمام الخلود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران بالجولة 28، بعد أن شهدت مباراة النجمة الماضية غيابه للسبب ذاته.

ولعب مدافع برشلونة السابق مع النصر هذا الموسم 34 مباراة بمجموع 2920 دقيقة في جميع المسابقات، سجل فيها ثلاثة أهداف.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي قبل مواجهة السبت، برصيد 70 نقطة.