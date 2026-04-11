السد أول الواصلين إلى جدة

وصلت بعثة فريق السد الأول لكرة القدم إلى جدة قادمة من الدوحة، ظهر السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين ، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفق حساب النادي القطري على منصة «إكس».

وضمت قائمة الفريق القطري التي وقع عليها الاختيار من قبل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب الفريق 24 لاعبًا، بينهم عشرة محترفين أجانب، وهم: البرازيلي باولو أوتافيو، الظهير الأيسر، ومواطناه جيوفاني هنريكي، الجناح الأيمن، وكلاودينيو، صانع اللعب، وروبرتو فيرمينو، رأس الحربة، إلى جانب المغربي رومان سايس، قلب الدفاع، والأوروجوياني أوجستين سوريا، لاعب الوسط، والمهاجم الإسباني رافا موخيكا، والفرنسي يونس الحناش، الظهير الأيمن، والجناح الهولندي جافيرو ديلروسون، والمالي محمد كمارا، لاعب الوسط.

وإلى جوارهم، تشتمل القائمة على 14 اسمًا قطريًّا، يتقدَّمهم الجناح الدولي أكرم عفيف، أفضل لاعبٍ في آسيا 2019 و2023، فضلًا عن حسن الهيدوس، قائد الفريق، وبيدرو ميجيل، الظهير الأيمن لمنتخب «العنَّابي».

ويتأهل الفائز من مباراة الهلال والسد لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في دور الثمانية من البطولة، التي تحتضن جدة بقية منافساتها.

والسد أول الواصلين الى جدة بين فرق غرب القارة التي تتنافس على بلوغ ربع النهائي ، إذ يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري، ويلعب الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، فيما يصطدم شباب الأهلي الإماراتي بتراكتور الإيراني.