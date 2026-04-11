سواريز يفتح باب العودة

فتح الأوروجواياني لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، باب العودة لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال سواريز في تصيحات نشرها موقع «فوت ميركاتو»: «إذا كانوا بحاجة لي، فلن أرفض أبدًا اللعب لمنتخب بلادي».

وأضاف: «منذ اعتزالي اللعب الدولي. انخفض الحماس والشغف قليلًا. لا يزال الشغف والأحلام موجودين، لكن الأمر لم يعد كما كان».

وجاءت هذه التصريحات بعد مشاركة حاسمة مع إنتر ميامي الأسبوع الماضي، حيث أثبت سواريز مجددًا قدرته على تغيير مجرى المباريات عقب تسجيله هدفًا منح فريقه التعادل 2ـ2 أمام أوستن، الأحد الماضي، في افتتاح ملعبه الجديد، بل واعتقد المهاجم الأوروجوياني أنه خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتم إلغاء هدفه.