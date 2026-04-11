الأحد.. 60 ألفا يركضون في باريس

يستقبل ماراثون باريس 2026، الأحد، 60 ألف مشارك في رقم قياسي جديد، إضافة إلى مشاركة 20 ألفًا و800 عداءة في شوارع العاصمة الفرنسية.

وفي النسخة الجديدة ستمثل النساء 33 في المئة من المشاركين في ماراثون باريس «مقابل 25 في المئة في عام 2022»، وهو رقم قياسي بحسب المنظمين، لكنه لا يزال بعيدًا عن المناصفة التي تقترب منها ماراثونات كبرى أخرى، مثل ماراثون نيويورك، حيث شكّلت النساء 45 في المئة من المسجّلين العام الماضي.

وفي شوارع العاصمة الفرنسية، سيحمل 49 في المئة من المشاركين رقمًا ذهبيًا، في إشارة إلى خوضهم أول ماراثون في مسيرتهم.

وينطبق ذلك على باستيان سو «22 عامًا»، طالب العلوم السياسية في بوردو، الذي يستعد منذ ثلاثة أشهر بشكل مكثف.

ويقول: «بدأت الجري خلال فترة كوفيد، وبعد مشاركتي في نصف ماراثون بوردو قبل عامين، قررت خوض تجربة الماراثون هذا العام»، مضيفًا أنه يطمح إلى إنهاء السباق بزمن يقل عن أربع ساعات.

ويشارك 8.500 عدّاء بسعر مخفّض مقابل الالتزام بجمع ما لا يقل عن 420 يورو «نحو 500 دولار».

ويعود هذا البرنامج إلى عام 2012، ومن المتوقع أن يتيح هذا العام جمع 8 ملايين يورو لمصلحة جمعيات خيرية، وهو رقم قياسي آخر بحسب المنظمين.