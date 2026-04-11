دي زيربي يسخر من قصة المال

سخر الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الأول لكرة القدم، من الشائعات التي زعمت أنه انضم إلى النادي الإنجليزي من أجل المال، ووعد في الوقت نفسه بتحسين عقلية لاعبيه سريعًا في محاولة لضمان البقاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن توتنام يحل ضيفًا على سندرلاند، الأحد، دون أن يحقق أي انتصار في 2026، وهو في صراع قوي لتفادي الهبوط للمرة الأولى في آخر 49 عامًا.

وكان توتنام حاول التعاقد مع دي تشيربي عقب إقالة توماس فرانك، 11 فبراير الماضي، ولكنهم لم ينجحوا، بعد رحيله من مارسيليا في الأسبوع ذاته وتعاقدوا بدلًا من ذلك مع إيجور تودور.

وكانت تلك تجربة كارثية، حيث خسر تودور خمس مباريات من أصل سبع قبل أن يرحل بالتراضي، 29 مارس الماضي، وهذه المرة استجاب روبرتو دي زيربي لنداء استغاثة النادي الإنجليزي، على الرغم من التهديد الفعلي بالهبوط إلى المراكز الثلاثة الأخيرة.

ومع عدم وجود بند يسمح بالرحيل في حال الهبوط ضمن عقده الضخم الممتد لخمسة أعوام، سُئل دي زيربي عمّا إذا كان المال هو العامل الرئيس وراء موافقته على تولي تدريب توتنام في هذا الوضع الحرج.

وقال المدرب الإيطالي: «لا يمكنك أن تجد الإجابة الصحيحة في تاريخي لأنني تركت الكثير من الأمول في حياتي، والأموال لم تغير تفكيري على عملي».

وأضاف: «مارسيليا كان مكانًا مميزًا، ولم أودع جماهير فريقي السابق بعد، لأنني لم أرغب في إثارة أي جدل. وفي تلك اللحظة، كان من الجيد البقاء في المنزل».

وأكمل: «بالنسبة لي، وضع توتنام ليس مشكلة بالنسبة لي. عندما تصل إلى هذا النادي، لا تقرر بناء على الوضع في هذا التوقيت».

وتابع: «يكون لديك رؤية طويلة. الآن، التركيز على هذا الموسم، المباريات السبع، والبقاء في الدوري الممتاز».

ويشعر دي زيربي أن المفتاح يكمن في تغيير عقلية فريق يفتقد الثقة، لكنه ألمح أيضًا إلى أن أسلوبه الهجومي القائم على المبادرة والضغط العالي قد يكون أكثر ملاءمة لهذه المجموعة من اللاعبين.

وواصل حديثه: «أريد أن نحتفظ بالكرة، وأن أرى مرة أخرى توتنام، الذي كنت أشاهده مع أنجي بوستيكوجلو، لأن في موسمي الثاني في برايتون كان بوستيكوجلو هنا مع الكثير من هؤلاء اللاعبين، وكان واحدًا من أفضل الفرق من حيث الأداء الجيد، ومع وجود بيدرو بورو، وديستني أودوجي، وميكي فان دي فين، وكريستيان روميرو، أريد رؤية هذا الأداء مرة أخرى».