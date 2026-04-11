رعايات جديدة تعزز صيفية الاتحاد

اقتربت إدارة الاستثمار في نادي الاتحاد من إنهاء تفاوضها مع عدد من الشركات بهدف رعاية الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الاتحاد تحرك مبكرًا من أجل دعم موارده وتعزيز استقراره المالي قبل فترة الانتقالات الصيفية.

وفي الاتجاه نفسه، اختارت الإدارة الاتحادية مدينة ماربيا الإسبانية مقرًّا لمعسكر الفريق، الذي ينطلق منتصف يوليو المقبل، ويستمرُّ حتى نهاية الشهر ذاته هناك، على أن يستكمل في جدة.

وأشار المصدر إلى أن المعسكر سيتضمَّن خوض عدد من المباريات التجريبية ما بين مباراتين إلى ثلاث.

يذكر أن الاتحاد نظَّم معسكره الإعدادي الموسم الماضي في منطقة الجارف، الواقعة أقصى جنوب البرتغال، ومدينة جيرونا الإسبانية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.